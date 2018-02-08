أكد رئيس مولودية الجزائر، قاسي السعيد، أنّ أهداف المولودية هذا الموسم هي اللعب على جميع الجبهات، أين سيكون لدوري الأبطال طعم خاص بالنسبة للفريق والأنصار.

وتحدث قاسي السعيد في تصريح له ببهو مطار هواري بومدين على هامش سفرية العميد إلى العاصمة الكونغولية برازافيل قائلا:

“بالنسبة لنا اللعب على الجبهات الثلاثة هي من أولوياتنا..صحيح أننا غبنا منذ مدة طويلة عن رابطة الأبطال وكل الأنصار ينتظرون تأهلنا إلى دوري المجموعات”.

وأضاف: “علينا أن نحترم اختيار المدرب كازوني، ولدينا الثقة الكاملة ونحن راضيين على العمل الذي يقوم به الطاقم الفني، ولسنا من المسؤولين الذين يقيلون المدرب من أول هزيمة”.

من جانبه أكد بيرنارد كازوني أن الهدف من التغيير المستمر للتشكيلة والتي يتلقى على إثرها العديد من الإنتقادات هو تحضير جميع اللاعبين لمثل هذه المواعيد.

“الهدف من تدوير التشكيلة هو تحضير جميع اللاعبين للعب على الجبهات الثلاثة، ومن أجل تفادي تراكم اللقاءات لكل لاعب، وحتى تفادي الإصابات”

ودعا مساعد المدرب الفريق رفيق صايفي لنسيان هزيمة الجولة الماضية أمام أولمبي المدية قائلا:

“علينا أن ننسى التعثر المسجل في منافسة البطولة أمام أولمبي المدية، ونفكر في مباراة دوري الأبطال، لأن المباريات تختلف وكل واحدة لها خصوصياتها وعواملها” .