قاسي السعيد: ” لم أتحصل على يوم راحة منذ 14 شهر في المولودية”

أكد المدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد أن أطرافا تعمل على زعزعة إستقرار الفريق العاصمي منذ إنطلاق الموسم الكروي الحالي.

ونشط قاسي السعيد ندوة صحفية أمسية اليوم الأحد بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان تحدث من خلالها عن قرار إعادته إلى منصبه من طرف المدير العام لشركة سوناطراك “ولد قدور” قائلا:

“بعض الأطراف لاتحب إستقرار النادي لا من الناحية الإدارية ولا الفنية، وهنا الكثير من الأطراف التي تسعى لزعزعة إستقرار الفريق”.

واضاف: ” “مارايح ندي دورو من هذا الفريق” …بإستثناء “العرق الذي تعرقته” وأنا أتحدى اي واحد يقول ان قاسي السعيد أخذ أموالا من المولودية”.

“أنا أعمل في الفريق منذ 14 شهر ولم أستفد من أي يوم راحة طيلة فترة تواجدي في النادي، وبخصوص الذين يقولون أنني سرقت أموالا من الفريق أؤكد لكم أنني لا أملك أي إمضاء ولا حتى صلاحيات في تسيير مولودية الجزائر بالعكس قمت بتخفيض الرواتب”.

وبخصوص الضجة التي أثارها البعض بعد تخفيضه رواتب اللاعبين قال قاسي السعيد : “من الناحية التقنية هذا الفريق أحسن بكثير من المواسم الماضية وبقيمة مالية أقل”.