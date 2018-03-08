قاسي السعيد: “لم نقاطع المنافسة العربية ولم نفهم سبب إقصائنا”

الرياضة
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قاسي السعيد: “لم نقاطع المنافسة العربية ولم نفهم سبب إقصائنا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المدير العالم لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، أنّ فريقه لم يقاطع منافسة كأس العرب، ولم يفهم على أي أساس تم اختيار الأندية المشاركة.

وصرح قاسي السعيد لقناة “النهار”: “من المستحيل أن نقاطع أو أن نرفض دعوة للمشاركة في دورة كبيرة كالكأس العربية”.

وأضاف: “أقول أنها منافسة كبيرة من ناحية عائداتها المالية، إضافة إلى الناحية الفنية التي تميزها”.

وتابع: “توقيت هذه المنافسة كان سيساعد فريقنا كثيرا من الناحية الفنية، خاصة في حال تأهلنا لدور المجموعات من رابطة الأبطال”.

وأردف: “لم أفهم كيف تم اختيار وفاق سطيف واتحاد العاصمة، وتجاهل مولودية الجزائر، فالمولودية فريق كبير أيضا”.

وختم كمال قاسي السعيد: “لم نفهم لحد الآن ما هي المعايير التي تم اتخاذها في اختيار الأندية المشاركة في هذه المنافسة”.

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