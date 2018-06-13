قاسي السعيد: “لهذا السبب غادر صايفي ولم نخطئ في انتداب مرسلي”

أوضح كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي لمولودية الجزائر، سبب رحيل رفيق صايفي، عن للفريق، كما عاد لقضية انتداب الحارس عبد القادر مرسلي.

وصرح كمال قاسي السعيد: “انتدبنا حارسا جيدا، يملك امكانيات كبيرة، وتم ذلك بعد متابعة دقيقة له، ولم نخطئ في اختيارنا مثلما أشيع”.

وأضاف: “مرسلي كان الحارس الأساسي لألمبي المدية، ولعب الموسم الماضي 15 مباراة، وتابعناه لمدة أربعة شهور، قبل الفصل في استقدامه”.

وبخصوص رفيق صايفي، أوضح قاسي السعيد: “تحدثت إلى صايفي، وقد فضل الإنسحاب من الطاقم الفني للمولودية لأسباب شخصية”.

وتابع: “رفيق صايفي، فضل الإنسحاب في هذه الفترة، لرغبته في مواصلت دراساته واجتياز تربصات تكوينية جديدة، لنيل شهادات عليا في التدريب”.