قاسي السعيد: “من غير المعقول أن يدير بوكواسة لقاء الداربي” !

إنتقد المدير الرياضي لنادي مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد تعيين الحكم لطفي بوكواسة لإدارة مواجهة الداربي بين العميد وإتحاد العاصمة.

وأكد قاسي السعيد في تصريح له بعد نهاية مباراة الدور التمهيدي أمام فريق أوتوهو الكونغولي، أنه سيراسل اللجنة الفيدرالية للتحكيم للإحتتاج.

وأضاف: ” أتسائل كيف يتم تعيين الحكم بوكواسة لإدارة مباراة الذهاب، ومباراة الإياب، أطالب مسؤولي الرابطة أو الفيدرالية لإعادة النظر في هذه النقطة”.

“من غير المعقول أن يدير حكما مباراة الذهاب ومباراة العودة أمام نفس الفريق..إتصلت بالفيدرالية لكنهم لم يجيبوا على إتصالي لكنني سأراسلهم مرة أخرى”.