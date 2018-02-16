قاسي السعيد :”نريد الفوز على السياسي بالأداء والنتيجة والتنافس على البطولة”

أكد المُدير الرياضي لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد بأن مواجهة شباب قسنطينة ستكون نارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”كل شيء جاهز، اللاعبون والمُدرب والأنصار، لن نكتفي بالفوز فقط بل نريد الأداء أيضا”.

وأضاف :”المُباراة لن تكون سهلة أمام “السياسي” القوي خارج أرضه، ولكننا أيضا ماراناش ساهلين، ونُريد التنافس على لقب البطولة للنهاية”.

وختم :”بالنسبة لنا لا مجال للخطأ، وأنا مُقتنع بأن التشكيلة جاهزة، ولديها روح معنوية من أجل الإستفاقة بعد الهزيمتين الأخيرتين”.