قاسي السعيد: “يجب الإقتداء بـ”الفاف” في مجال التكوين”

بارك المدير الرياضي العام مولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، مشروع الفاف، في انشاء مراكز تكوين، والذي تم اليوم السبت، المصادقة عليه بالإجماع.

وصرح كمال قاسي السعيد، لتلفزيون “النهار”: “الجمعية العامة جرت في ظروف جيدة، التصويت كان بالأغلبية لصالح المشروع وهذا ما كنا نتمناه”.

وأضاف: “يجب على كل مسؤول في كرة القدم، أن ينتهج مسار التكوين، لتعميمه على الفرق، لأن الفاف لا يمكنها تلبيت كل الطلبات”.

وكشف قاسي السعيد، في الأخير: “مولودية الجزائر، بدورها ستشرع قريبا في انشاء مركز تديرب خاص بها، والذي سيكون بالعاصمة”.