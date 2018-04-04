قاسي السعيد يفتح النار على إدارة إتحاد العاصمة!

فتح المدير الرياضي العام لفريق مولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، النار على إدارة إتحاد العاصمة متهما إياها بالتدخل فيما لا يعنيها وحشر نفسها في برمجة لقاء نادي بارادو ومولودية الجزائر المقرر نهاية الأسبوع.

“المباراة ستلعب بين مولودية الجزائر ونادي بارادو، وإدارة إتحاد العاصمة تتصل بإدارة بارادو مطالبة بلعب اللقاء بملعب بولوغين، في حين أن نادي بارادو يرغب بخوض اللقاء بملعب 5 جويلية”

” في كل مرة نتعرض للإستفزاز ..هذا يكفي، أريد أن أفهم سر تلقي رسالة إلكترونية من إدارة إتحاد العاصمة، في حين أن اللقاء سيلعب أمام بارادو !”.

وأضاف: “” واش من مرقة حرقت شواربك”…عليكم بإحترامنا نحن مولودية الجزائر وليس أي فريق”

“هذا الشخص يبحث عن مداخيل اللقاء، لذلك يبحث عن برمجة المباراة بملعب بولوغين”.