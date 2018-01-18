قاسي السعيد يقدم حصيلة مرحلة الذهاب لمولودية الجزائر

قدم رئيس فريق مولودية الجزائر “كمال قاسي السعيد” الحصيلة المالية والأدبية لفريقه خلال مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى.

ونشط الرجل الأول في الفريق العاصمي ندوة صحفية بمقر النادي بالعاشور قدم فيها العديد من الأرقام الهامة التي ميزت العميد في الشطر الأول من البطولة.

وقال: ” كازوني قام بإشراك 85% من اللاعبين خلال مرحلة الذهاب التي كانت نتائجها مرضية لكنها غير كافية”د

وأضاف قاسي السعيد: “كنا نأمل في أن نصل إلى نهائي كأس الكاف لولا الإقصاء الذي تعرضنا له أمام النادي الإفريقي”

وفيما يخص السباق على لقب البطولة قال قاسي السعيد: ” نحن نتخلف بـ 6 نقاط عن المتصدر و سنواصل السباق ونتمنى الأفضل”