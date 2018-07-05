قاسي السعيد يكشف عن المستقدم الجديد للمولودية

كشف المدير الرياضي لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، عن توصل إدارة الفريق لضمان خدمات المدافع الأيسر فارس حاشي، لمدة موسمين.

وصرح قاسي السعيد خلال ندوة صحفية: “اتفقنا مع فارس حاشي، هو متواجد بفرنسا، وسيمضي مع مولودية الجزائر لمدة موسمين”.

وبخصوص الصفقة، كشف قاسي السعيد: “اللاعب تكفل بشراء ورقة تسريحه من ناديه صن داونز، الجنوب افريقي، بعد تفاوضه مع إدارة النادي”.

وأضاف: “حاشي يملك إمكانيات فنية كبيرة، وسيكون إضافة جيدة للفريق، وبالعمل رفقة طاقم المولودية سيتدارك نقص المنافسة التي يعاني منها”.