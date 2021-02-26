قاصد: “المولودية فريق كبير ولاعبونا جاهزون للكلاسيكو”

الرياضة
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قاصد: “المولودية فريق كبير ولاعبونا جاهزون للكلاسيكو”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مساعد مدرب شبيبة القبائل، كريم قاصد جاهزية لاعبي الفريق للمباراة الكلاسيكو، التي ستجمعهم بمولودية الجزائر، ضمن الجولة الـ15.

وصرح قاصد، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “صحيح أن مباراة المولودية هي الكلاسيكو، وتحظى بطابع خاص، من جهتنا حضّرنا لهذه المباراة بنفس الطريقة المعتادة”.

وأضاف: “اللاعبون مركزون على المباراة، أخذنا بعين الاعتبار كل صغيرة وكبيرة بخصوص المنافس، رغم أن المولودية لم تفز منذ 6 مباريات، لكن المباريات لا تتشابه”.

وتابع كريم قاصد: “نحن في منحى تصاعدي، والنتائج تتحسن من مباراة إلى أخرى، ونتمنى المواصلة في هذا النسق التصاعدي”.


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