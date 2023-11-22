قاصد: “مشاركتنا في دورة لوناف كانت بهدف تقييم مستوى كرة القدم الجزائرية”

تحدث عضو المكتب الفيدرالي، كريم قاصد، عن مشاركة المنتخب الوطني في دورة “لوناف” لأقل من 20 عاما، مؤكدا بأن الهدف كان تقييم مستوى كرة القدم الجزائرية.

وصرح قاصد، اليوم الأربعاء، لتلفزيون “النهار”: “منتخبنا تم تأسيسه في عشرة أيام، وقمنا بتربص واحد فقط”.

كما أضاف: “لم يكن هناك انسجام بين لاعبينا، ومشاركتنا في دورة “لوناف” لم يكن الهدف منها تحقيق نتائج”

وتابع كريم قاصد: “صحيح أننا سجلنا أربعة هزائم في هذه الدورة، لكن بالنسبة لنالهدف كان معرفة المستوى الحقيقي لكرة القدم الجزائرية”.