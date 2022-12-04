قاصران متهمان بقتل جمال بن سماعيل أمام محكمة الأحداث يوم 13 ديسمبر
من المنتظر أن تفتح محكمة الاحداث بسيدي امحمد يوم 13 ديسمبر الجاري ملف قضية قاصرين. متابعين في قضية قتل و حرق و تنكيل بجثة المرحوم جمال بن سماعيل بمنطقة الاربعاء نايت ايراثن بولاية تيزي وزو.
و يتعلق الأمر بكل من (ر.ر)،و (ح.م) هذا بعدما وجهت تهم تتعلق بالقيام بأفعال إرهابية و تخريبية. تستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و إستقرار المؤسسات و سيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي و الجسدي على الأشخاص و تعريض حياتهم و أمنهم للخطر. و المساس بممتلكاتهم ،و المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد. والإعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، والإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر. و إنشاء و تأسيس و تنظيم و تسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. بالإضافة إلى الإنخراط و المشاركة في جمعيات و التنظيمات و الجماعات و المنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. التعذيب و التحريض عليه.
بالإضافة ظفلى ذلك جنحة التجمهر المسلح، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن. جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها، جنحة تخريب ملك الغير.
وللإشارة احد المتهمين سبق و ان التقطته الكاميرا أثناء التعدي على جمال بن سماعيل داخل سيارة الشرطة قبل قتله .