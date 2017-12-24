قاصرين ضمن شبكة تحترف سرقة رمال البحر بالرويبة

تمكنت مصالح درك الرويبة من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف نهب رمال البحر، أسفرت عن توقيف 8 أشخاص.

وأفاد بيان لمصالح الدرك، أن العملية جاءت في إطار مكافحة ظاهرة إستخراج ونهب رمال البحر على مستوى الشريط الساحلي.

أين قامت كتيبة الدرك الوطني بالرويبة من توقيف شبكة إجرامية مختصة في استخراج ونهب رمال البحر بشواطئ رغاية.

مشيرة إلى أنه بعد تتبع تحركات أفراد الشبكة تم توقيف 8 أشخاص من بينهم قاصران، وحجز شاحنتين مهيأتين لنقل الرمال.

وسيارة نفعية كانت تستعمل لتأمين المسالك قصد الإفلات من مراقبة مصالح الأمن.

أين تم إسترجاع كمية معتبرة من الرمال قدرت بـ650 كيس من وزن 50 كيلوغرام.

فيما سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بعد استكمال التحقيق لتورطهم في جنحة إستخراج ونهب الرمال بدون رخصة.