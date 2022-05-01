قاصر جزائري يقوم بتهريب الأجانب عبر زوارق الموت إلى إسبانيا

ألقت عناصر من الشرطة الوطنية الاسبانية، القبض على جزائري يبلغ من العمر 17 عاما في ألمريا. قاد زورقا من الساحل الجزائري وعلى متنه 11 مواطنا سوريا.

وقالت الشرطة الاسبانية في بيان إن القارب الليفي الذي يبلغ طوله ستة أمتار. تم اعتراضه عند الإحداثيين 36 43.9 شمالا و 002 01.5 غربا.

وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى أن المهاجرين غادروا سوريا في ديسمبر من العام الماضي. مرورا بليبيا للوصول إلى الجزائر، حيث ظلوا في مأوى لمدة 20 يومًا في منزل، بانتظار عبورهم البحري.

في هذه الرحلة ، كان على كل منهم دفع ما يعادل 5000 أورو، وغادر أخيرًا مساء 24 أفريل من شاطئ عين الترك في الجزائر.

وأثناء عبور البحر، يُزعم أن المعتقل هو المسؤول الوحيد عن إدارة أنظمة الملاحة والتوجيه في القارب. فضلاً عن تزويد المحرك بالوقود وإخراج المياه التي كانت تدخل.

ووضع المعتقل تحت تصرف نيابة الأحداث المتهم بارتكاب جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب. الواردة في المادة 318 مكرر من قانون العقوبات الاسباني.

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