قاصر جزائري يقوم بتهريب الأجانب عبر زوارق الموت إلى إسبانيا
ألقت عناصر من الشرطة الوطنية الاسبانية، القبض على جزائري يبلغ من العمر 17 عاما في ألمريا. قاد زورقا من الساحل الجزائري وعلى متنه 11 مواطنا سوريا.
وقالت الشرطة الاسبانية في بيان إن القارب الليفي الذي يبلغ طوله ستة أمتار. تم اعتراضه عند الإحداثيين 36 43.9 شمالا و 002 01.5 غربا.
وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى أن المهاجرين غادروا سوريا في ديسمبر من العام الماضي. مرورا بليبيا للوصول إلى الجزائر، حيث ظلوا في مأوى لمدة 20 يومًا في منزل، بانتظار عبورهم البحري.
في هذه الرحلة ، كان على كل منهم دفع ما يعادل 5000 أورو، وغادر أخيرًا مساء 24 أفريل من شاطئ عين الترك في الجزائر.
وأثناء عبور البحر، يُزعم أن المعتقل هو المسؤول الوحيد عن إدارة أنظمة الملاحة والتوجيه في القارب. فضلاً عن تزويد المحرك بالوقود وإخراج المياه التي كانت تدخل.
ووضع المعتقل تحت تصرف نيابة الأحداث المتهم بارتكاب جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب. الواردة في المادة 318 مكرر من قانون العقوبات الاسباني.
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إسبانيا: اعتقال مغربيين وجزائري اعتدوا على ضابط أمن
ألقى عناصر من الشرطة الوطنية الاسبانية، أمس الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص. اثنان من أصل مغربي تتراوح أعمارهم بين 19 و 39 عامًا، والآخر من أصل جزائري يبلغ من العمر 18 عامًا. بتهمة السطو بالقوة والاعتداء على أحد ضباط أمن.
وحسب الإعلام المحلي الاسباني وقعت الأحداث في حدود الساعة 3:00 مساء أمس. في حي بيري جارو في بالما، عندما كان صاحب الشكوى نائماً داخل مؤسسته. ولاحظ كيف دخل شابان إليها وكانا يفتشان داخلها.
بمجرد أن نهض الرجل ليرى ما كانوا يفعلونه داخل المؤسسة، اعتدوا عليه وهرب الجناة المزعومون بسرعة من المكان. حيثاتصل الطرف المصاب بالشرطة.
بمجرد وصول رجال الشرطة إلى مكان الأحداث، أخبرهم صاحب الشكوى بالمكان الذي لجأوا إليه. والذي كان على ما يبدو مكانًا قريبًا.
وتوجه رجال الشرطة إلى المكان وطرقوا الباب، وشرعوا في القبض عليهم بتهمة السطو بالقوة. في تلك اللحظة، قام شخص ثالث ، وهو المعتقل البالغ من العمر 39 عامًا بمهاجمة أحد رجال الشرطة. وفي ذلك الوقت تم اعتقاله بسبب جريمة الاعتداء على رجل شرطة.
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30 جزائريا متورطا ببيع شهادات PCR مزيفة في إسبانيا
أسفرت عملية توروندا للشرطة الوطنية الإسبانية في ألميريا عن اعتقال ثلاثة جزائريين. والتحقيق مع 27 آخرين لتورطهم في الحصول على وثائق الكشف السلبية عن كوفيد19 عن طريق الاحتيال.
ومثل المعتقلون الثلاثة، صباح الأربعاء، أمام القضاء الإسباني، بتهمة التزوير في التوثيق. وفر قائد التنظيم، إلى الجزائر عندما علم أن الشرطة كانت تبحث عنه.
بدأ التحقيق عندما تم الكشف عن شهادات PCR سلبية تم تزويرها في محطة الركاب بميناء ألميريا. وكانت هذه المستندات مطلوبة قبل 36 ساعة على الأقل من أجل الحصول على بطاقة صعود الطائرة للجزائر.
وفي نفس ميناء ألميريا، استولى المزورون على المسافرين وقدموا لهم شهادة مزورة بسعر 20 أورو. باستخدام هواتفهم الخاصة أو أنظمة الكمبيوتر الأخرى. حيث قاموا بإصدار الوثيقة رقميًا.
واحتوت الشهادة على رمز QR للمصادقة على صحتها ولكنها مرتبطة بموقع ويب فارغ. ولم يكن التوقيع الرقمي للمستند صحيحًا أيضًا، في نفس الوقت الذي لا تتوافق فيه البيانات مع بيانات المسافر.
وتمكن رجال الشرطة الإسبانيون من القبض على اثنين منهم في محطة الركاب نفسها. في الوقت الذي كانوا يعرضون فيه خدماتهم على مواطنيهم الآخرين.
للتذكير في نوفمبر 2021، استأنف ميناء الميريا حركة الركاب مع الجزائر بعد فتح الحدود التي كانت مغلقة منذ مارس 2020 بسبب الوباء.