قاصر ضمن شبكة إسناد للإرهاب بمستغانم

تمكنت المصالح الأمنية المشتركة بولاية مستغانم من تفكيك شبكة لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية متكونة من 12 شخصا من بينهم قاصر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن العملية جاءت بعد توقيف بوسط مدينة مستغانم عنصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية الأسبوع الماضي.

وبحوزته سلاح ناري من نوع مسدس آلي والعثور على منشورات ووثائق.

ومكنت التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية المشتركة من توقيف 11 شخصا آخرا من بينهم قاصر.

وبعضهم مسبوق قضائيا في عدة جرائم ويقطنون بعدة أحياء بمدينة مستغانم يضيف نفس المصدر.