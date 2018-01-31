قاصر ضمن عصابة تحترف الإعتداء والسرقة ببراقي

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية لدرك الوطني ببراقي من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في الإعتداء على المواطنين.

وأفاد بيان لذات المصالح، فإن العصابة تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر كانوا يترصدون ضحاياهم.

الذين يمارسون الرياضة بمزرعة بن طلحة ببلدية براقي، أين تعرض العديد منهم لسرقة هواتفهم وأموالهم تحت طائلة التهديد.

وكانت العصابة تستعمل كلبا مروض، وبعد التحريات تم تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بالمدعو “روتشار” يبلغ من العمر 20 سنة.

و”ع.ك” البالغ من العمر 16 سنة، والمدعو “لوبيا” البالغ من العمر 20 سنة، أين تم توقيفهم بمحل إقامتهم.

ومكنت العملية من استرجاع بعض الهواتف النقالة المسروقة، وحجز الكلب المروض المستعمل في عمليات الإعتداء.

وتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.