قاصر يحرض فتاة على الفساد الأخلاقي ويسلب والدها 290 مليون سنتيم بعين تموشنت

تمكنت شرطة عين تموشنت، من توقيف شخص عن قضية تحريض قاصر على فساد الأخلاق بإستعمال مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” مع سرقة الأموال.

وجاءت العملية،بناء على شكوى مقدمة من طرف ضحية،إكتشف عن إختفاء مبلغ مالي قدره 290 مليون سنتيم من خزانة حديدية خاصة به،

وأفضت التحريات التي قامت بها ذات المصلحة إلى تفكيك شفرة القضية وحيثياتها من خلال تحديد هوية الفاعل،

ويتعلق الأمر بقاصر ذو 17 سنة، متربص بالتكوين المهني هذا الأخير كان يقوم بأفعال تحريض القاصر إبنة الضحية،

صاحب الشكوى على فساد الأخلاق وسرقة أموال الضحية الشاكي، وهي الوقائع التي لم ينكرها المشتبه فيه تورطه بعد مواجهته بالدليل التقني.

المشتبه فيه القاصر تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت،

الذي أحال الملف على قاضي الأحداث بنفس المحكمة، حيث صدر في حقه أمر بالوضع بمركز الأحداث.