قاصر يعتدي على جاره الثلاثيني ببندقية في وهران

اهتزت مساء أمس، بلدية عين الترك بوهران، على وقع اعتداء عنيف تعرض له شاب في الثلاثينيات من العمر من طرف جاره البالغ من العمر 18 سنة.

الضحية أصيب على مستوى الرأس ببندقية صيد بحري بالحي الفوضوي لافوار بعين الترك .

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الأمن على الفور بعد ابلاغها الى عين المكان حيث تم تحويل الضحية إلى استعجالات المستشفى الجامعي.

أين ادخل العناية المركزة لخطورة اصابته.

في حين باشرت عناصر من الشرطة القضائية لامن عين الترك التحقيق في القضية للوقوف على ملابساتها والقاء القبض على المتورط الذي لاذ بالفرار الى وجهة مجهولة بعد ارتكابه لفعلته.

وحسب مصادر محلية، فان شجارا نشب بين الضحية والمتهم ليتحول بعد ذلك إلى مناوشات عنيفة أقدم خلالها هذا الأخير على توجيه طلقة من بندقية صيد بحري اتجاه غريمه اصابته على مستوى الرأس.