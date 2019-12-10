قاصر يقتل لاعب كرة قدم بطعنتي خنجر بالسانية في وهران

إهتزت منطقة السانية بولاية وهران على جريمة قتل راح ضحيتها قاصر يبلغ من العمر 18 سنة بالقرب من متوسطة.

حيث تعرض الضحية لطعنتي خنجر غادرتين على مستوى الكتف والقلب أرديتاه قتيلًا قبل وصوله إستعجالات مستشفى وهران الجامعي.

الضحية المدعو أسامة رياضي ولاعب كرة قدم كان اليوم بصدد الإمضاء مع فريق السانية قبل أن يلقى حتفه على يد الجاني البالغ من العمر 16 سنة بعد نشوب شجار بينهما بسبب سب هذا الأخير لوالدة الضحية بسبب فتاة.

قبل أن تحول الواقعة إلى مشادات عنيفة أين إستعمل الجاني خنجر وجه به طعنتي للضحية، لفظ على إثرها حتفه بعين المكان.

وتم تحويل جثت الشاب إلى مصلحة الطب الشرعي لمستشفى بن زرجب الجامعي فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقات، أسفرت عن القبض على الجاني.