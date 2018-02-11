قاضية تعاقب 3 شبان بسورة “آل عمران” بدل السجن

في قرار قضائي فريد من نوعه في لبنان، أمرت قاضية تحقيق ثلاثة شبان متهمين بإهانة السيدة مريم العذراء.

بحفظ قسم من سورة آل عمران في القرآن الكريم، كشرط لإطلاق سراحهم.

وخلال نظرها في قضية ثلاثة شبان مسلمين موقوفين بتهمة إهانة السيدة العذراء.

قررت قاضية التحقيق في لبنان الشمالي جوسلين متى، الطلب من المتهمين حفظ قسم من سورة “آل عمران”.

وذلك “لكي يتعلموا التسامح بين الأديان ومحبة المسلمين للسيدة العذراء، خلافاً للأفكار البشعة التي يزرعها المتطرفون في أذهانهم”.

وبعد أن تأكدت القاضية من حفظ الشبان للآيات القرآنية أطلقت سراحهم عوضاً عن سجنهم.

من جهته وجّه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التحية إلى القاضية، إذ كتب عبر حسابه على موقع “تويتر”.

إنّ”حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم،وإلزامهم بحفظ سورة “آل عمران” ​،قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحين”.