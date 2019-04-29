قاضي التحقيق المكلف بملف البوشي يستدعي اللواء المتقاعد هامل
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شب حريق اليوم في حافلة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري "إيتوزا"، على الطريق السريع الرابط بين عين نعجة وبن عكنون.
وسارعت مصالح الحماية المدنية لإطفاء الحريق،…
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فككت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي ليلي شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة 3 أشخاص مختصة في سرقة الكوابل النحاسية.
حيث تعود وقائع القضية بعد تقديم…
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تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة من تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات ببئر العاتر واسترجعت كمية من الكيف المعالج قدرت ب 5.3 كلغ و400 حبة…
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