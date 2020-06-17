قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء يودع فضيل بومالة الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بإيداع الناشط السياسي فضيل بومالة الحبس المؤقت بتهم التحريض على التجمهر عرض منشورات بغرض الدعاية من شانها المساس بالمصلحة الوطنية وتهمة إهانة هيئة نظامية.

وانكر المتهم خلال استجوابه أمام انه لم يكن في منطقة دلس لأجل تحريض السكان على التجمهر مبررا تواجده هناك انه كان بصدد زيارة سياحية ثقافية بحتة.

وأضاف بومالة أنه وخلال تواجده بمدينة دلس طرحت عليه أسئلة من قبل بعض المواطنين بخصوص الاعتقالات وأجاب بكل هدوء معلنا مساندته ودعمه للسجناء.

وخلال رده على سؤال القاضي قال بومالة “بإمكانكم الاطلاع على كل منشوراتي ومنتوجاتي لم أدعو يوما الي التفرقة او الفتنة، وكل دعواتي سلمية.

واكد بومالة انه لم يكن هناك اجتماع لأجل الحراك بل كان فيه عدد قليل من المواطنين كان يهم بمشاركتهم مأدبة غداء بمناسبة زيارته. وخاطب بومالة القاضي القاضي “لو وجدتم في انتاجاتي ما يدعو الي التفرقة بين الجزائريين هاكم رقبتي”.