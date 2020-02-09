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قاضي التحقيق بمحكمة ميلة يضع رجل أعمال وابنه تحت الرقابة القضائية

أخبار الجزائر
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قاضي التحقيق بمحكمة ميلة يضع رجل أعمال وابنه تحت الرقابة القضائية
بقلم سفيان بوعون

وضع الآن قاضي التحقيق بمحكمة ميلة، رجل أعمال كبير من بلدية تاجنانت، تحت الرقابة القضائية برفقة ابنه.

وحسب مصدر النهار اون لاين، فإنّ قاضي التحقيق بمحكمة ميلة، قرر وضع رجال أعمال وابنه تحت الرقابة القضائية، عن تهمتي النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور.

وأكّد ذات المصدر، أنّ الأمر يتعلق الأمر بكل من المدعو “ك ع” و “ك ن” على خلفية شكوى تقدم بها مقاول من بلدية ميلة.

حيث أن الشكوى تفيد تعرض المقاول للنصب، أين تم  سلبه 14 مليار سنتيم على دفعات، بعد أن أوهمه الأب وإبنه بإقامة شراكة تجارية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=771335

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