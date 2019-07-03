قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء تبسة يودع موظف ببريد الجزائر الحبس المؤقت

قامت الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق، حول عريضة تقدم بها مكتب المنازعات التابع لمديرية بريد الجزائر،ضد أحد المكلفين بالزبائن بمكتب بريد تبسة.

وذلك بعد أن كشف التحقيق الإداري المنجز،بأن هذا الأخير قام باختلاس أموال عمومية،بقيمة 180 مليون سنتيم عن طريق عملية تحويل من حساب إلى حساب بطريقة غير قانونية.

المحققون باشروا تحقيقا وقاموا بسماع كل من الممثل القانوني لوحدة بريد تبسة، والمكلف بالزبائن والقابض ليتم بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية تقديم أطراف القضية أمام النيابة بتهمة اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وخيانة الأمانة ضد موظفين إثنين.

حيث صدرأمر بايداع الأول رهن الحبس المؤقت،ووضع الثاني تحت نظام الرقابة القضائية.