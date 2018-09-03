قاضي التحقيق يأمر بحبس شاب حاول اختطاف طفلة «ميڤرية» في بسكرة

أودع، أمس، شاب عمره 24 سنة رهن الحبس المؤقت بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة، بتهمة محاولة اختطاف طفلة قاصر باستعمال مركبة.

حيث توبع الموقوف بجناية محاولة اختطاف قاصر دون سن 18 باستعمال مركبة، بعد تورطه، نهاية الأسبوع الماضي، في حادثة الشروع في اختطاف طفلة مغتربة تبلغ من العمر 8 سنوات، نجت من العملية بعد تفطن مواطن تدخل لمنع الفاعل الذي قام بمحاولة استدراج الضحية وإرغامها على الركوب في سيارته على مستوى حي «سوق الحشيش».

مستغلا تواجدها لوحدها بالشارع المحاذي لمسكن أقاربها الذي تنقلت إليه مع عائلتها في زيارة عائلية.

لكن محاولته انتهت بالفشل بعدما تفطن له مواطن وتدخل لإنقاذها ومنع الموقوف من اختطافها، قبل فرار الفاعل إلى وجهة مجهولة.

فيما تم تبليغ الشرطة من طرف منقذ الطفلة المغتربة الذي منح للشرطة ترقيم السيارة، حيث باشرت عملية البحث عن الفاعل قبل توقيفه بعد ساعات فقط من الحادثة.