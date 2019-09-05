قاضي التحقيق يخطر “البوشي” و11 متهما بانتهاء فترة حبسهم المؤقت

تلقى رجل الأعمال كمال شيخي المعروف باسم “البوشي”، إخطارا من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بقرب انتهاء فترة حبسه المؤقت.

وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” إن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص قد وجه إخطارات لـ11 متهما آخرين في قضية الكوكايين.

وتضمنت الإخطارات الموجهة للمحبوسين الـ12 المتهمين في قضية القناطير السبعة من الكوكايين، بلاغا بقرب انتهاء فترة الحبس المؤقت.

وأوضحت المصادر أن “البوشي” المتهم الرئيسي في القضية، ومن معه، اُبلغوا بانتهاء فترة حبسهم المؤقت، نهاية الشهر، بعدما جرى تمديدها ثلاث مرات.

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وتجيز المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائرية لقاضي التحقيق أن يمدد فترة الحبس المؤقت المحددة بأربعة أشهر، ثلاث مرات أخرى.

وحسب تلك المادة، فإن تمديد الحبس 3 مرات يتم إن كانت عقوبة الجناية 20 سنة سجنا أو المؤبد أو الإعدام.

وتكون فترة حبس “البوشي” ومن معه قد استنفدت آجالها مع التمديد، حيث أنهم منذ شهر جوان 2018 يتواجدون بالحبس المؤقت.

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غير أن مصدر قضائي تحدث لـ”النهار أونلاين” عن وجود مادة قانونية أخرى قد يتم اللجوء إليها لتمديد فترة الحبس المؤقت لـ”البوشي” ومن معه، لفترة أخرى.

وتقول المادة 125 مكرر إن بإمكان قاضي التحقيق تمديد فترة الحبس المؤقت 11 مرة، على أن لا تتجاوز كل مرة 4 أشهر، إن تعلق الأمر بجناية عبارة للحدود الوطنية.