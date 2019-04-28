قاضي التحقيق يستمع لوالي تيبازة السابق حول قضية شبهة فساد 

استمع، اليوم الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة الابتدائية،لوالي تيبازة السابق موسى غلاي، في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهة فساد.

وحسبما علمته (وأج) من مصادر قضائية، كانت محكمة تيبازة استدعت الوالي السابق، الذي تولى شؤون تسيير ولاية تيبازة في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2016 وسبتمبر 2018 قبل أن تُنهى مهامه

بمقتضى مرسوم رئاسي لسماع أقواله في إطار تحقيق قضائي يجري حاليا على مستوى قاضي التحقيق حول قضايا فساد حسب ذات المصادر.

ويُرتقب أن يمثل المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، رفقة أحد أبنائه، غدا الاثنين، لسماع أقوالهما

في إطار التحقيق القضائي المفتوح حول قضايا فساد-حسب المصادر-.