قاضي التحقيق يستمع مجددا لـ”خير الدين زطشي” ويبلغه بمضمون الخبرة العلمية

إستمع، اليوم الثلاثاء. قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد. للرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي. الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة وبلّغه بمضمون الخبرة.

وجاء السماع الثاني لزطشي من أجل تبليغه بمضمون الخبرة العملية المنجزة في إطار التحقيق في التهم الموجهة له. والتي تضمنها القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 20 فيفري 2006. والمتعلقة بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد. بالإضافة كذلك إلى إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. والاستفادة من امتيازات غير مبررة، بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.

وكان بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، صادر الفاتح جويلية السنة الفارطة. أشار إلى أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام. أنه على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات. بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية. تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر”.

وأضاف البيان، أنه تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما، من بينهم الرؤساء السابقون للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و(ش.ع). والأمناء العامون السابقون (د. م) و(س.م) والمناجير العام السابق (ع.أ). وثلاثة أشخاص معنويين، بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد. إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة. بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها”.

تجدر الإشارة، أن خير الدين زطشي ترأس “الفاف”، بين مارس 2017 ومارس 2021. وتوّج بكأس أمم إفريقيا مع “الخضر” سنة 2019.