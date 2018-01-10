قاضي التحقيق يطلب خبرة ثالثة للتأكد من السلامة العقلية لعباس «بومارطو»!

مثل، مساء أمس، المتهم «ع.عباس» البالغ من العمر 34 سنة وهو أب لطفلة والمنحدر من قرية عين الحدرة بسطيف، المتهم في الحادثة الشهيرة التي قام خلالها بتخريب تمثال عين الفوارة باستعمال «مطرقة» و«أزمير»، أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف، للنظر في قضية إيداعه رهن الحبس من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطيف، بعد توقيفه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق.

وقد أيدت غرفت الاتهام قرار إيداع المتهم رهن الحبس بتهمة إتلاف معلم أثري مصنف، رغم مطالب الدفاع ممثلا في محاميه بإطلاق سراحه، لأن المتهم مختل عقليا -حسبه- ولا يتحمل المسؤولية الجزائية عن كل تصرفاته في عملية التخريب، مستدلا بالخبرة القضائية.

وأفاد مصدر قضائي أن قاضي التحقيق طلب إجراء خبرة ثالثة من طرف مختص وخبير في الأمراض العقلية، وهذا بعد تقديم خبرتين من طرف خبيرين مختصين في الأمراض العقلية والنفسية، تفيدان بأن «عباس» مختل عقليا ولا يتحمل المسؤولية الجزائية. ومن المنتظر أن ينظر قاضي التحقيق للمرة ثالثة في قضية المتهم، بعد تقديم الخبرة الترجيحية الثالثة، حيث لايزال «عباس» يقبع في سجن سطيف بحي بيلير.