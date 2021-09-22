قاضي التحقيق يكشف عن علاقة الغديري بالكيان الصهيوني

كشفت مجريات محاكمة علي الغديري اليوم الأربعاء، بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، عن الشراكة التي كان سيوقعها المتهم مع مصنع إسرائيلي للحمص والبقوليات.

وكشف قاضي التحقيق عن شراكة كانت ستجمع الغديري مع سيدة إسرائيلية تدعى “سيفورا كوهين” تبلغ من العمر 30 سنة

وقال الغديري بهذا الصدد أن المعنية هي موظفة بالسفارة البرازيلية إلتقاها في معرض تجاري بفرنسا.غير أن القاضي أكد أنها موظفة بالسفارة الإسرائيلية في فرنسا.

وكشف القاضي عن أقوال الغديري أن المتهم إلتقى الموظفة الإسرائيلية في سان جيرمان وتناولا العشاء معا وتبادلا أرقام الهواتف، وعلى أساس أنه رئيس حزب.مضيفا أن والدها يملك مصنع الحمص والبقوليات قي اسرائيل وكان الغديري سيعقد شراكة معها.

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