قاضي التحقيق يودع لخضر بورقعة الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد ر ايس بإيداع لخضر بورقعة الحبس المؤقت

للإشارة فإن لخضر بورقعة مثُل أمام وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس بتهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش.

بالإضافة إلى إهانة هيئة نظامية.

كما وجهت للخضر بورقعة تهمة انتحال صفة لأنه تقمص إسم سي لخضر نسبة لرابح مقراني القائد الحقيقي للناحية الرابعة التاريخية.

حيث تخفى تحت اسم سي لخضر وهو في الحقيقة كان يحارب في الجيش الفرنسي، بمنطقة الألب الفرنسية بين سنتي 1954 و1956.

ليعود إلى الجزائر في عطلة ويلتحق بعدها بالثورة التحريرية.

كما أن لخضر بورقعة معروف بنضاله في صفوف بعض الأحزاب السياسية المعروفة بمواقفها المتغيرة والمتذبذبة.

خاصة في القضايا المصيرية وهو من الأشخاص الذين حققوا بعض المكاسب لشخصية و المادية حسب المواقف.