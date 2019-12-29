قاضي التحقيق يودع 3 أشخاص الحبس المؤقت في قضية تعذيب الأطفال بقسنطينة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة 3 أشخاص الحبس المؤقت فيما أمر بوضع 9 أخرين تحت الرقابة القضائية في قضية المركز الطبي البيداغوجي .

وحسب بيان للنيابة العامة لمجلس قضاء قسنطينة فإنه وبعد الإنتهاء من التحقيق الذي قامت به مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة تم إحالة الملف أمام محكمة قسنطينة ليتم وعرض المتهمين الذين يبلغ عددهم 12 شخص أمام نيابة المحكمة

وحسب ذات المصادر فإن المتهمين تم متابعتهم بانشاء مركز صحي بدون رخصة، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا ،بالإضافة إلى التعذيب و المشاركة في التعذيب ، وعدم الإبلاغ عن جناية التعذيب للقصر دون سن 16 سنة.

كما تم توجيه للمعنيين تهم ترك أطفال غير قادرين على حماية أنفسهم بسبب حالتهم البدنية والعقلية وتعريضهم للخطر في مكان غير خال من الناس الذين يتولون رعايتهم، والنصب بممارسة نشاط تجاري قار دون قيد في السجل التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الدرك بقسنطينة، قد أطاحت الأسبوع المنصرم بعصابة تحتال على أولياء مرضى التوحد وتوهمهم بالإعتناء بأبنائهم لتمارس ضدهم كل أنواع التعذيب.

وجاءت هذه العملية، بعد ورورد معلومات تأكد حجز المرضى داخل منزل بحي المنى بعاصمة الولاية.