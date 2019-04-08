قاضي التحقيق يُحول ثنائي “الجياسكا” لسجن “الحراش”!

قرر قاضي التحقيق لمحكمة الشراقة، تحويل ثنائي شبيبة القبائل، “إلياس بن يوسف” و”جوبا أوقاسي”، لسجن الحراش، من أجل مواصلة التحقيق.

وسيبقى لاعبا “الجياسكا” في الحبس الإحتياطي، وهذا في إنتظار الإستماع إليهما في الساعات القليلة القادمة، والحصول على تفاصيل أكبر للقضية.

وأوقف رجال الأمن الإسمين السالف ذكرهما وهما يحوزان على كمية من المُخدرات، ليتم تسليمهما للجهات المُختصة في مثل هذه المسائل.

وأعلنت إدارة الرئيس “شريف ملال”، أعلنت بأنها فسخت عقد “بن يوسف” بسبب خرجاته غير الأخلاقية، وتتريث قبل تقرير مصير زميله.