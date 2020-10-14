قاضي الحكم في قضية حداد يذرف الدموع وسلال يتفاعل معه.. لهذا السبب

ظهر القاضي الذي يشرف على محاكمة رجل الأعمال علي حداد، بمجلس قضاء الجزائر، في قضية الحصول على امتيازات غير قانونية، وهو يذرف الدموع، منذ لحظات، أمام الجميع.

وقالت موفدة “النهار أونلاين” من داخل جلسة المحاكمة، إن القاضي يوسف قادري رفع منذ لحظات جلسة المحاكمة، ليغادر قاعة الجلسات، قبل أن يعود، ليتبين سبب رفع الجلسة ومغادرته.

وفي التفاصيل، قالت موفدة “النهار أونلاين” إن القاضي بدا بعد عودته وهو يحاول كفكفة دموعه من على خديه، ليتضح فيما بعد أنها دموع الفرحة، بعد علمه بنجاح إبنه في البكالوريا.

وسرعان ما شرع بعض الحضور في تهنئة القاضي بنجاح إبنه، غير أن أبرز المهنئين كان الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، المتهم في القضية التي يشرف عليها القاضي قادري.

وقال سلال مخاطبا القاضي أمام الجميع، بعفويته المعهودة “سيدي الرايس مبروك الباك”.