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قاضي عباس: ” أنصح شريف الوزاني بالإستثمار في الجانب البسيكولوجي”

الرياضة
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قاضي عباس: ” أنصح شريف الوزاني بالإستثمار في الجانب البسيكولوجي”
بقلم يونس رزيق

نصح المدرب السابق لفريق إتحاد بلعباس “قاضي عباس” مدرب المكرة الحالي طاهر شريف الوزاني، بالتركيز على الجانب البسيكولوجي خلال مباراة النهائي.

وقال قاضي عباس خلال تدخله عبر تلفزيون النهار اليوم الثلاثاء قائلا:

“دخلنا تاريخ الكرة في 1991، ونحن نتمنى أنّ نتوج بالكأس الثانية، وأنا متفائل للفوز بهذا النهائي، لأننا نمتلك لاعبين ممتازين ويمتلكون خبرة كبيرة مقارنة بفريق شبيبة القبائل، وأتمنى أن تكون الروح الرياضية هي الأولى”

وأضاف:”أول نصيحة يجب تقديمها للاعبين هي التركيز على اللعب، لأننا في نهاية الموسم والجانب البدني ينقص كثيرا، لذلك يجب الإستثمار من الجانب البسيكولوجي”.

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