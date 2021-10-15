قاضي قضاة فلسطين: المؤامرات ضد الجزائر لن تغير موقفها الداعم لفلسطين

قال قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الدكتور محمود صدقي الهباش. أن المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر لن تنجح في تغيير موقفها الداعم لفلسطين.

وقال قاضي قضاة فلسطين في تصريح “لوأج” على هامش زيارته لعدد من المؤسسات الدينية بولاية وهران، أنه “لن تنجح أية مؤامرات وضغوطات في تغيير موقف الجزائر الداعم لفلسطين. ونحن نثق في ذلك، كما لن تنجح الضغوطات في تغيير مواقفنا”.

وأشار محمود صدقي الهباش، إلى أن ” وحدة الموقف في الساحة الجزائرية بين الشعب والدولة ترسم صورة مشرقة للموقف الجزائري الداعم للقضية الفلسطينية”. حيث ” لم تتخل الجزائر يوما عن فلسطين وكانت دائما مع فلسطين. ويكفي الشعار الخالد الذي أطلقه الرئيس الراحل هواري بومدين “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

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ومن جهة أخرى، أكد ذات المتحدث، “أن الدعم العربي حاليا ليس في أفضل أحواله”. مضيفا “نحن نريد أن نرى مواقف عربية ترفع الظلم عن الفلسطينيين وتقف معه في مواجهة الإحتلال وتمده بطاقة الصمود والثبات”. داعيا العرب والمسلمين إلى توفير الدعم الإعلامي والسياسي والمالي للفلسطينيين.

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