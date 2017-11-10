قاضي يأمر بحبس رئيسة برلمان كتالونيا إذا لم تدفع كفالة

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، أن قاضي المحكمة العليا في إسبانيا المكلف بالتحقيق في اتهامات التمرد والعصيان

أمر بوضع رئيسة برلمان كاتالونيا “كارمي فوركاديل” الحبس الاحتياطي إلى حين دفع كفالة قدرها 150 ألف يورو.

ويشتبه بأن “فوركاديل” البالغة من العمر 58 سنة، شاركت في أعمال على صلة بانفصال كتالونيا

وقال متحدث باسم المحكمة العاليا، أنها ستسجن إذا لم تدفع الكفالة فورا.

للإشارة، تسبب الاستفتاء على استقلال كاتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية سنة 1977 .