قاضٍ سابق يستدرج مراهقا للاعتداء عليه جنسيا مقابل 260 دينار في زرالدة!

المتهم مسبوق في قضية مماثلة منذ 19 سنة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالشراڤة غرب العاصمة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عام في حق قاضٍ سابق استدرج قاصرا لممارسة الفعل المخل بالحياء عليه مقابل 260 دج في العاصمة.

تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى التي رسمها والد الضحية القاصر لدى مصالح أمن زرالدة، تفيد بتعرض ابنه لمحاولة اعتداء جنسي من قبل شخص مسن استغل نقص وسائل النقل بتاريخ الوقائع، حيث عرض على فلذة كبده إيصاله إلى الوجهة التي يريدها وفي الطريق عرض عليه ممارسة الفعل المخل بالحياء عليه مقابل 260 دج.

وهو الأمر الذي أثار استياء الضحية القاصر الذي تمكن من الفرار منه، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية تمكن من خلاله المحققون من التوصل إلى هوية المشتبه فيه، الذي تبين أنه قاضٍ متقاعد ومسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، حيث تمت إدانته في سنة 1998 بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام عن نفس الجرم.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع توقف لمساعدة الضحية الذي كان في مكان شبه معزول لإيصاله إلى بيته من باب الإحسان، مضيفا أنه في الطريق تفاجأ به يطالبه بمنحه المال، وأثناء رفضه للأمر قام بتحطيم زجاج سيارته والاعتداء عليه، ليلتمس إفادته بالبراءة.

في المقابل فند الضحية جميع ادّعاءات المتهم، في حين طالب والده بقبول تأسيسهما طرفا مدني في القضية، مع إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 450 ألف دج جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بهم.