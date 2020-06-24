قاضٍ يجبر رئيس البرازيل على ارتداء الكمّامة بقوة القانون

أمر قاضٍ في البرازيل، رئيس بلاده، جايير بولسونارو، بارتداء الكمامة في الأماكن العامة وخرجاته وسط المواطنين وإلا ستُفرض عليه غرامة مالية كل يوم.

وقال القاضي ريناتو بوريلي إن رئيس البلاد يصر على عدم ارتداء الكمامة بالرغم من منصبه الهام وتأثيره على الرأي العام، مؤكدا فرض غرامة عليه تقدر بـ 387 دولار في اليوم ان استمر في ذلك.

مضيفا بأنه سيطبّق عليه القانون إن ظهر مجددا في إقليم منطقة “برازيليا” الذي يفرض غرامة على المخالفين للإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس “كورونا”.

ويصف الرئيس البرازيلي وباء “كورونا” منذ بدايته في البلاد بأنه “أنفلونزا طفيفة”، كما يخالط الحشود ومعاونيه يوميا من دون ارتداء الكمامة.

كما انتقد بولسونارو علانيا أوامر الإغلاق والتباعد الاجتماعي الصادرة عن حكام ورؤساء البلديات، قائلا إن الضرر الاقتصادي يكون أكبر من الضرر البشري.

للإشارة، فقد تم تغريم وزير التعليم البرازيلي الذي استقال الأسبوع الماضي بنفس الغرامة عن عدم ارتدائه الكمامة في أحد الشوارع الرئيسية في البلاد.