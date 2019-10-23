قاض ألماني :”بن طالب خطر على سلامتنا”

الرياضة
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قاض ألماني :”بن طالب خطر على سلامتنا”
بقلم إسماعيل عشاش

سيكون الدولي الجزائري نبيل بن طالب مُجبرا على عدم قيادة السيارة، خلال الأشهر الأربعة القادمة، بعدما سُحبت من الرُخصة.

وقرر قاضٍ ألماني، عدم الإكتفاء بمُعاقبة متوسط الميدان ماليا، نظرا لقيامه بسلسلة من التجاوزات في فترة وجيزة.

وكشفت وسائل الإعلام الألمانية بأن القاضي وخلال الجلسة المُخصصة لقضية لاعب شالك، قال بشأنه وبشكل صريح :”إنه خطر على سلامتنا”.

وجاءت هذه العقوبة، بعد أن ضبط “الرادار” صاحب القدم اليُسرى وهو يسير بسرعة 120 كلم/ساعة في منطقة سُرعتها مُحددة بـ70كلم/ساعة.

يُشار بأن خريج مدرسة توتنهام بعيد عن المُنافسة، ولم يلعب ولو لثانية واحدة منذ بداية الموسم الجاري مع الأزرق الملكي.


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