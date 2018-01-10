قاض يجمد قرار ترامب بخصوص المهاجرين

أعلنت وسائل إعلام، أنّ قاضي فيدرالي جمّد قرار الإدارة الأمريكية الذي ينص بوقف العمل ببرنامج يمنح وضعا قانونيا للشباب المهاجرين

الذين دخلوا أمريكا بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا.

وأصدر القاضي في سان فرانسيسكو “وليام آلسوب” حكمه أمس الثلاثاء، أمر فيه إدارة الرئيس الأمريكي بإعادة العمل ببرنامج “داكا” بأمريكا

وبالشروط نفسها قبل تعليقه في 5 سبتمبر الماضي.

وجاء في مضمون الحكم، أن الحكومة ملزمة بانتظار صدور حكم نهائي لإبقاء برنامج “داكا” بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه.

ويحمي هذا البرنامج الذي أقرّته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هؤلاء الشباب من الترحيل، إلا أن ترامب أعلن في سبتمبر إلغائه

لكنه أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونغرس مهلة 6 أشهر حتى مارس المقبل من أجل إعداد حل دائم.

ودعا ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض إلى التوصل إلى اتفاق حول الهجرة وتسوية أوضاع المهاجرين

الذين وصلوا أطفالا إلى أمريكا، لكنه بقي متمسكا ببناء جدار مع المكسيك.