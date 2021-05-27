قاطنو الأقبية بحي بومعزة بالمقرية يطالبون بترحيلهم إلى سكنات لائقة

طالب قاطنو الأقبية بحي بومعزة بالمقرية بالجزائر العاصمة من والي العاصمة يوسف شرفة، التدخل العاجل لانتشالهم من الوضعية التي يوجدون فيها منذ 20 سنة.

وحسب ماكشفه السكان في حديثهم لـ “النهار اونلاين”، فإنه يوجدون على هذه الوضعية منذ 20 سنة، مما تسبب في معاناة كبيرة لهم، بالإضافة إلى إصابة أغلب الأطفال وكبار السن بأمراض الربو والحساسية.

وأكد السكان أن سبب المعاناة يرجع بالأساس إلى تسربات مياه الصرف الصحي إلى داخل أقبيتهم والتي صارت تحدث بصورة متكررة.

وناشد السكان المسؤول الأول عن ولاية العاصمة يوسف شرفة، بالتدخل للاستعجال في نشر قوائم السكنات الاجتماعية ومباشرة عملية ترحيلهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.