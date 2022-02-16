قاطني حي عدل 2 بالبرواڨية يطالبون بالماء والغاز

طالبوا تدخل الجهات المعنية

الدفع بالتنمية المحلية

الغاز والماء مطلب السكان

يطالب سكان عدل 2 بالبرواڨية من السلطات المعنية التدخل من أجل استكمال الفرحة. وادراج حيهم ضمن قائمة الأحياء التي سيتم التكفل بهم والدفع بالتنمية المحلية على مستوى الأحياء. من أجل التخفيف من معاناتهم اليومية التي يتجرعونها مند التحاقهم بالحي.

يعاني سكان حي عدل 2 الشرفة البرواقية الدي يظم 900 مسكن المحادي من مقبرة الشرفاء العديد من المشاكل. والتي تأتي في مقدمتها مشكل عدم ربط منازلهم بمادة الغاز وهو الامر الذي لم يتقبله السكان. حيث وجدوا أنفسهم مند قرابة اربعة أشهر يعانون وبالرغم من تواصل السكان وتقربهم من الجهات المعنية. الا ان الأخيرة بقيت تتهرب من مسؤوليتها ووجد السكان أنفسهم يتخبطون دون تحرك السلطات المعنية.

من جهتهم طالب السكان من الجهات المعنية تزويدهم بغاز المدينة حيث بات البحث عن قارورة الغاز شغلهم الشاغل. ويزيد من معاناتهم اليومية، ويجد سكان الحيي أنفسهم ينتقلون ما بين البلديات المجاورة. من أجل الحصول على قارورة غاز البوتان، والتي يقتنونها في اغلب الأحيان ضعف سعرها الحقيقي. بحكم ان الكثيرين منهم يستعينون بسيارات ” الكلوندستان “. حيث فاق ذلك قدراتهم الشرائية، خاصة وأن معظم القاطنين عمال بسطاء من طبقة متوسطة الدخل.

كما تساءل العديد من قاطني الحي عن الاسباب التي جعلت السلطات المحلية تتماطل في ربط منازلهم بهذه المادة. بالرغم ان العديد من الاحياء المجاورة تم ربطها بغاز المدينة

كما صرح لنا البعض الاخر ان الكثير منهم من يقوم بشراء أربعة قرورات أسبوعيا أو أكثر. خاصة في فصل الشتاء أين تتضاعف الحاجة الى استعمال الغاز سواء للطهي أوالتدفئة. وهو ما يجعلهم يدخلون في دوامة البحث عن قارورة الغاز على مدار الأسبوع.

كما طالب السكان من السلطات المعنية المتواجدة على مستوى الجزاىرية للمياه التدخل بغية ربط منازلهم. والتفاتة جدية لمطالب المواطنين الذين ملوا من سياسة المماطلة والوعود الكاذبة التي يتلقونها من طرف المسؤولين في كل مرة يقرعون فيها أبواب الجهاة المعنية على حد تعبيرهم.

حيث صرح احدهم قائلا ” رغم الشكاوي التي قدمناها للسلطات المحلية إلا أن مطالبنا بقيت حبر على ورق لا غير ” مضيفا أنه اكد لهم مدير الجزاىرية للمياه على مستوى بلدية البرواقية قائلا ” لن يتم تزويدكم بالمياه إلى غاية استغلال السكنات من طرف أصحابها “.

و أضاف أخر أنهم في كل مرة يتوجهون إلى الجهات المعنية يتلقون وعوذ بتسوية الوضع إلا أنها تبقى مجرد وعود لم تجسد على أرض الواقع لحد الساعة. طالبين من السلطات المعنية الالتفاتة إلى مطالبهم وإعادة إدراج حيهم ضمن المشاريع المقترحة من أجل تخفيف المعاناة التي يتحملونها منذ أربعة أشهر.