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قاعة العلاج المثيرة للجدل بتمنراست.. مديرية الصحة توضح

أخبار الجزائر
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قاعة العلاج المثيرة للجدل بتمنراست.. مديرية الصحة توضح
بقلم عبد الرحمن سالمي

رفعت مديرية الصحة لولاية تمنراست تقريرا لوالي الولاية بخصوص قاعة العلاج التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب نسخة عن التقرير المرسل من مديرية الصحة لوالي الولاية،فقد أكدت مديرية الصحة انها أرادت تنوير الرأي العام بخصوص القضية ، أين قالت أن قاعة العلاج تتضمن مسكنين.

كما أن قاعة  العلاج تبعد بـ3 كيلومتر عن مقر بلدية “إغنر” وهي قاعة كانت مهجورة منذ أكثر من سبع سنوات، وهي  التي تم بناؤها سنة 1987، وبقيت مغمورة بالرمال يضيف ذات البيان إلى غاية إعادة تأهيلها

وسعيا لإعادة تنمية المنطقة بعد رجوع السكان إلى هذه القرية التي تعتبر منطقة ظل تم إعادة تهيئة هذه القائعة.

وعليه قامت مصالح البلدية سنة 2020 بتأهيل وإعادة الاعتبار لهته المنشأة  في إطار برنامج csgcl وتكفلت مصالح الصحة الجوارية  بتجهيزها وتعيين ممرضتين فيها  لتوفير التغطية الصحية اللازمة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=962558

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