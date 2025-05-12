قاعة في كل مؤسسة تربوية لاسترجاع كراريس التلاميذ

أمر وزير وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بالسهر على إنجاح الحملة التوعوية الموجّهة لفائدة التلاميذ، والمتمثلة في محاربة ظاهرة تمزيق الكراريس ورميها أمام المؤسسات التربوية بمجرد انتهاء السنة الدراسية.

وأوضح بيان لوزارة التربية، أنه في إطار التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمرصد الوطني للمجتمع المدني. لمرافقة التلاميذ ورفع مستوى وعيهم إزاء بعض السلوكات السلبية والغريبة عن المدرسة الجزائرية. ومنها تلك التي نلاحظها نهاية السنة الدراسية من تمزيق الكراريس ورميها أمام المؤسسات التربوية. أمر الوزير بالسهر على إنجاح الحملة التوعوية الموجّهة لفائدة التلاميذ، وتحسيسهم بضرورة المحافظة على نظافة المؤسسات. التربوية ومحيطها، والالتزام بتقديم الكراريس المستعملة لإدارة المؤسسة التربوية بدل تمزيقها ورميها.

ومن أجل ذلك يتعين على مديري المؤسسات التربوية تخصيص قاعة توضع فيها الكراريس المسترجعة. حتى يتسنى للمؤسسة العمومية للاسترجاع من استلامها وتدويرها في إطار الاتفاق المبرم. في هذا الشأن مع وزارة البيئة، وفق البيان نفسه.

وأشار نفس المصدر، أن المرصد الوطني للمجتمع المدني، سيقوم بتجنيد فواعل المجتمع المدني للانخراط في الحملات التحسيسية. في محيط المؤسسات التربوية، لإعطاء دفع أكبر لعملية تحسيس التلاميذ وأوليائهم، بهدف المحافظة على نظافة المحيط الخارجي لمؤسساتنا التربوية.

هذا ما أمر به سعداوي بخصوص تأخر انجار هياكل تربوية

وفي سياق آخر، وبخصوص التأخر المسجّل في إنجاز مجموعة من الهياكل التربوية لفائدة القطاع. والذي وقف عليه خلال زياراته الميدانية إلى عديد الولايات، أكّد سعداوي على ضرورة التقيد الصارم. بما ينص عليه المرسوم النفيذي رقم 10 - 04 مـؤرّخ في 04 جانفي 2010 المحدد لكيفيات إعداد الخريطة المدرسية. وتنفيذها ومراقبتها، حيث غالبا ما يكون اختيار مواقع لا تتوفر فيها الأرضية اللازمة. لتجسيد المشروع سببا في عدم تسجيله وتأخر إنجازه، حسب البيان نفسه.

ولتفادي مثل هذه الوضعيات، -يضيف البيان- وجّه الوزير مديري التربية إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة. للتمكّن من متابعة المشاريع المقترحة عن كثب، والتأكد من توفّر الشروط اللازمة للأرضية. التي سيتم فيها المشروع عند اختيار موقع الإنجاز، وموافاة الإدارة المركزية بكافة المعطيات في الوقت المناسب.

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