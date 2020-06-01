قافلة إستعراضية تجوب أحياء سيدي موسى بالعاصمة في عيد الطفولة

تنطلق ظهيرة اليوم الإثنين، قافلة إستعراضية تنشيطية، تجوب شوارع بلدية سيدي موسى بالعاصمة، احتفالا باليوم العالمي للطفولة.

وتتكون هذه القافلة من مهرجين ومنشطين جواريين، وستجوب بعض الأحياء السكنية مساءا على الساعة الخامسة وتستمر إلى غاية الساعة السابعة والنصف.

وستتوقف القافلة الاحتفالية عند بعض التجمعات السكانية على مستوى إقليم البلدية منها: حي بوقرة 1 و2 وحي النقيب ساعد والحي البرازيل ي وحي EPLF.

بالإضافة إلى حي 30 مسكن وحي 24 مسكن وحي 106 مسكن، وحي 300 مسكن وحي 106 مسكن بالزواوي.

وتهدف القافلة إلى نشر الفرح والسعادة بين الأطفال الذين يخضعون لإجراءات الحجر الصحي المنزلي، المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا.

وستكون هذه القافلة، مرفوقة بحملة تحسيسية وتوعوية حول ضرورة التقيد بتدابير الحجر الصحي من أجل سلامة الجميع.

وستجوب فرقة المهرجين الأحياء السكنية التي تحتوي على عمارات، وذلك من أجل سهولة التحكم في القافلة وفق تدابير الحجر الصحي المنزلي.

وسيشاهد الأطفال استعراضات بهلوانية مختلفة عبر شُرف منازلهم، على أن يتم برمجة الأحياء السكنية الأخرى في الأيام القادمة.