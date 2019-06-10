قافلة الحج المبرور تحط رحالها بالاغواط

أشرف الديوان الوطني للحج و العمرة، على تنظيم يوم تكويني لفائدة المقبلين على أداء فريضة الحج هذا العام، من ولاية الأغواط تحت عنوان فقه المناسك و أخلاق الناسك.

حيث تم تعريف الحاضرين بأهم ما يجب أن يقوموا به، انطلاقا من بيوتهم، إلى حين العودة إليها، من أجل ضمان أداء صحيح للمناسك.

كما حضر الدورة التكوينية ممثلين عن وزارة الصحة، الذين قدموا إرشادات صحية للحجاج، من أجل تجنب اي مشاكل أو مضاعفات، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقد عبر الحجاج القادمون من مختلف مناطق الولاية عن استفادتهم من هذه الدورة.