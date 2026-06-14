قافلة تحسيسية للتوعية بضرورة الامتناع عن الرمي العشوائي للنفايات

نظمت مديرية البيئة لولاية تيارت، قافلةً تحسيسية تهدف إلى التوعية بأهمية احترام قواعد النظافة العامة وتبني الممارسات البيئية السليمة، لاسيما ضرورة الامتناع عن الرمي العشوائي للنفايات.

وأوضحت وزارة البيئة أنه تم تنظيم هذه القافلة التحسيسية التي تهدف إلى التوعية بأهمية احترام قواعد النظافة. العامة وتبني الممارسات البيئية السليمة، لاسيما ضرورة الامتناع عن الرمي العشوائي للنفايات. لما يترتب عنه من استحداث نقاط سوداء وتشويه للمنظر الجمالي للمدينة. فضلاً عن آثاره السلبية على الصحة العمومية والبيئة.

ويأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ السلوك البيئي السليم لدى المواطنين. وتعزيز ثقافة المحافظة على المحيط.

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