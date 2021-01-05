قافلة تضامنية تحتوي قرابة 60 طنا من المساعدات لسكان تين زواتين بتمنراست

حلت قافلة تحتوي على ما يقارب 60 طنا من المساعدات بمدينة تين زاواتين الحدودية يوم 03 جانفي 2021.

ويأتي هذا في إطار العمليات التضامنية التي يقوم بها الهلال الأحمر الجزائري لفائدة ساكنة وأهالي المناطق النائية الحدودية.

وكان في إستقبال القافلة السلطات المحلية والعسكرية، ليشرف بعدها ممثلي الأحياء وفعاليات المجتمع المدني على توزيع وإيصال الإعانات إلى مستحقيها.

وتضم القافلة حوالي 60 طن من مختلف المواد الغذائية، إلى جانب الأغطية والأفرشة ومواد التنظيف ومياه معدنية ومواد التعقيم.

هذا وستوجه هذه المواد لما يفوق 500 عائلة معوزة تزامنا مع فصل الشتاء.

هذه العملية تمت بمرافقة من الجيش الوطني الشعبي في جميع مراحلها والذي يبقى داما في الاستعداد للمساهمة في العمليات التضامنية والوقوف إلى جانب المواطنين في كل الظروف.